BH chega a 3º dia seguido com mais de 2 mil casos diários de COVID

Capital já tem mais de 6,5 mil novos casos de COVID na semana (foto: Pixabay/Reprodução ) Belo Horizonte chega ao terceiro dia consecutivo com mais de dois mil novos casos diários de Covid-19. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (24), foram 2.077 confirmações da doença e 25 mortes nas últimas 24 horas .





Desde a segunda-feira (21), a capital registrou 6.741 novos testes positivos para o coronavírus e 51 mortes decorrentes da COVID-19. Atualmente, 1.016 casos seguem em acompanhamento.





A taxa de transmissão do vírus teve leve queda entre quarta (23) e quinta-feira, saindo de 0,98 para 0,97. O índice atual significa que cada 100 pessoas com o coronavírus têm o potencial de infectar outras 97. O ideal é que o número permaneça abaixo de 1.





A ocupação de enfermarias e UTIs também seguem em nível de controle, com 27,9% e 38,9% dos leitos em utilização, respectivamente.





Índices seguem no nível verde, o mais ameno, de alerta (foto: PBH/ Divulgação)





Desde o início da pandemia, 369.101 casos de Covid foram confirmados em Belo Horizonte e 7.641 pessoas morreram em decorrência da doença.

Vacinação

A última atualização da vacinação em BH segue a de 18 de março. De acordo com os dados da prefeitura, 97,2% da população maior de 12 anos foi imunizada com duas doses ou dose única da Janssen e apenas 54,1% com a aplicação de reforço ou adicional.





A imunização de crianças entre 5 e 11 anos abrange 70,1% do público com a primeira dose, mas apenas 17,6% dos pequenos completaram o esquema vacinal.