BH fecha semana com quase 2,5 mil novos casos de COVID; RT segue em alta

Belo Horizonte encerra a semana com mais 2.412 novos casos registrados de COVID e com o RT se aproximando cada vez mais de 1,0. No intervalo de um dia, a taxa de transmissão do coronavírus na capital cresceu de 0,90 para 0,91. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 91. Esse foi o 17º dia consecutivo de elevação do RT. Os indicadores da pandemia, apesar de permanecerem em estágio verde, podem crescer ainda mais nos próximos dias como reflexo das aglomerações em alguns bairros da cidade durante o carnaval.

A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID na cidade reduziu de 34,3% para 31,3%. Nas enfermarias, a taxa declinou de 27,3% para 26,3%. Em relação ao número de óbitos na capital, foram registrados 7.582. No intervalo de um dia, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou mais oito mortes.

O número de casos confirmados da doença chegou a 360.046 e o de pacientes em acompanhamento médico chegou a 1.469. Os recuperados chegam a 350.995.

Vacinação

A partir de segunda-feira (21), a vacinação infantil contra a COVID ocorrerá nos postos de saúde das nove regionais, das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde pretende imunizar na próxima semana principalmente crianças com idades entre 9 e 11 anos, sem comorbidade. Nas escolas, a imunização será suspensa.

