COVID: total de casos em março é quatro vezes menor que o de fevereiro

BH faz repescagem para vacinação de todas as idades de segunda à sexta. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Minas Gerais registrou, entre essa quinta-feira (17/3) e esta sexta (18/3), 51 mortes e 8.886 novos testes positivos de COVID-19, chegando à marca de 100 mil infectados em março. O número, porém, é quatro vezes menor do que se tinha quase na mesma data em fevereiro, quando, até o dia 21 daquele mês, foram registradas 397.603 pessoas contaminadas.





Os dados constam do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Até agora, foram 3.290.343 casos confirmados e 60.500 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia.





Atualmente, mais de 70 mil pessoas doentes estão sendo monitoradas pelo estado, e 3.158.887 já se recuperaram. A faixa etária média das pessoas que tiveram confirmação para o vírus é de 41 anos, enquanto que a idade média dos óbitos é de 68 anos.

As internações no estado também estão estáveis, e a ocupação dos leitos de UTI SUS está em 56%, uma variação de 1% entre ontem e hoje, sendo que 5,4% da lotação corresponde aos leitos exclusivos para casos de COVID-19. Da enfermaria, 86% das vagas estão ocupadas, mas apenas 4% estão com pacientes com suspeita ou confirmação para o vírus.





Em todo o estado, já não é mais obrigatório o uso de máscara em locais abertos.

Em Belo Horizonte, os índices têm permanecido no verde, segundo os boletins diários. A taxa de transmissão do vírus na capital está em 0,90, o que significa que 100 pessoas transmitem o vírus para outras 90.