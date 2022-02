Belo Horizonte: centros de saúde voltam a funcionar em horário normal

Maioria dos postos de saúde em BH voltam a funcionar em horário normal (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com funcionamento ampliado para atendimento de COVID-19, desde 1º de janeiro postos de saúde da capital passaram a atender em regime 24h. Agora, com melhora no cenário epidemiológico de Belo Horizonte, a prefeitura informou que os centros de saúde voltarão a funcionar em horário normal, com escalonamento.

Apenas duas unidades continuam funcionando em regime ampliado, o Centro de Saúde Jardim Europa, com atendimento em dias de semana das 7h às 22h30 e aos finais de semana e feriados das 7h às 22h, e o Centro de Saúde Santa Terezinha, que está aberto em regime 24h.

Ainda de acordo com a prefeitura, foram atendidos 58.862 pacientes com sintomas respiratórios leves nos postos de saúde com horário de funcionamento ampliado até o último dia 22. A Secretaria Municipal de Saúde informa que “as estratégias podem ser imediatamente reativadas, caso necessário”.

Em Belo Horizonte, desde o início da pandemia, foram 338.923 casos confirmados para a Covid-19, e 7.407 óbitos. 3.647 contaminadas seguem em acompanhamento. Sobre as internações, na capital 54,3% dos leitos de UTI COVID-19 estão ocupados, e 41,1% de enfermaria. A taxa de RT, que indica o potencial de transmissão por infectado, está em 0,75, que é quando se espera queda no número de casos.

Confira os horários de funcionamento dos centros de saúde da capital no site da PBH.

