COVID: BH tem mais 21 mortes em 24h, apesar de transmissão em queda

Transmissão do coronavírus em Belo Horizonte perde força a cada dia (foto: Divulgação PBH)

Belo Horizonte registrou mais 21 mortes em decorrência da COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura nesta quinta (24/2). A capital mineira já contabiliza 7.407 óbitos desde o início da pandemia.Também nas últimas 24 horas, mais 870 pessoas contraíram a doença, apesar de a transmissão do coronavírus continuar perdendo força na cidade. O RT caiu de 0,77 para 0,75, o que significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 75.

A taxa de ocupação nos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com COVID voltou a reduzir, mas permanece no alerta amarelo. O índice recuou de 59,9% para 54,3%. A situação é um pouco melhor nas enfermarias, que mantêm o nível verde. A taxa de ocupação declinou de 43,3% para 41,1%, de acordo com o boletim da prefeitura.

O número de casos confirmados da doença na capital mineira chegou a 338.923. Os pacientes em acompanhamento médico são 3.647, e o total de recuperados na cidade está em 327.869.