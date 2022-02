Asilo mineiro tem surto de COVID-19 e mais de 20 idosos são isolados

Em São Sebastião do Paraíso, 24 idosos foram contaminados com COVID-19 e passam bem (foto: Imagem ilustrativa - guvo59/Pixabay) O asilo de São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas, enfrenta nesta quinta-feira (24/2) um surto de COVID-19. Ao todo, 67 idosos moram no lar, dos quais 24 estão contaminados com a doença pandêmica. Segundo a direção, todos passam bem, são assintomáticos e estão em uma ala especial. Duas equipes foram contratadas para tratar dos idosos adoentados.





Três funcionários do asilo também se contaminaram, e foram afastados temporariamente das funções até se recuperarem. Os idosos e os funcionários estavam vacinados com a dose de reforço.





“Graças a Deus e à vacina, todos estão bem”, diz Borges.





Os 24 idosos ficarão em quarentena até o dia 4 de março, segundo prescrição médica, bem como os funcionários.

As visitas estão suspensas até que o médico e a direção do asilo liberem. “Os familiares e amigos não precisam se preocupar porque todos estão assistidos”, finaliza o presidente da instituição.





Casos





De acordo com boletim epidemiológico dessa quarta-feira (23/2), São Sebastião do Paraíso tem 311 óbitos por COVID-19, 31.035 notificações, 11.604 casos confirmados. A taxa de ocupação na enfermaria COVID da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso era de 26,66% e de 40% no setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) voltado para a doença.