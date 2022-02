Uberaba: quase 20 mil pessoas acima de 18 anos não se vacinaram com 2ª dose

A população de Uberaba é a maior do sul do Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro com cerca de 340 mil habitantes, registrou que aproximadamente 18 mil pessoas com 18 anos ou mais estão em atraso com a segunda dose da vacina contra a COVID-19. O número representa cerca de 5% da população dessa faixa etária.

Esse mesmo percentual de faltosos, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (18/2) pela Secretaria Municipal de Saúde, representa os faltosos da vacinação da primeira dose de pessoas entre 12 e 17 anos.

“Imunizados com a primeira dose acima de 12 anos: 94,27% e com as duas doses desse mesmo público: 89,51%”, informou a Pasta.

Diante dessas dezenas de milhares de faltosos, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar neste sábado (19/2), no Drive do Shopping Uberaba, entre 8h30 e 16h, a vacinação de qualquer uma das três doses para omoradores da cidade, em geral, com 12 anos ou mais.

Saúde de Uberaba aguarda chegada de novas doses

Nesta sexta-feira (18/2), o município completa um mês desde o início de sua campanha de vacinação infantil contra a COVID-19 , mas ainda não conseguiu imunizar nem a metade das crianças entre 5 e 11 anos.

De acordo com dados atualizados da Secretaria de Saúde de Uberaba, de cerca de 30 mil crianças 12.463 delas foram imunizadas com a primeira dose.

Devido a essa adesão de cerca de 40%, até o momento, a reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde se a mesma vai realizar alguma nova ação de busca ativa e se sim, quando e qual ou quais.

A Pasta respondeu que "estamos no aguardo do envio de mais doses pelo estado para realizar a busca ativa e novas ações de vacinação”, diz a nota.