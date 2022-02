BH: veja os locais para a vacinação contra COVID-19 nesta sexta (18)

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca, nesta sexta-feira (18/2), pessoas de 36 anos para a dose de reforço contra a COVID-19. Para receber a 3ª dose, é necessário que a 2ª segunda dose tenha completado 4 meses.Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.Além disso, amanhã é dia de repescagem para quem perdeu a dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, 4ª dose para pessoas com alto grau de imunossupressão e primeira dose para crianças com e sem comorbidades de 5 a 11 anos.O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30. A vacinação infantil é das 9h às 16h.

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória

Dia 18/02, sexta-feira: - dose de reforço para pessoas de 36 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF

- repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF

- repescagem de quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, cuja data da dose adicional tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante da condição de saúde





Dia 21, terça-feira: segunda dose para pessoas de 51 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 21, as pessoas de 51 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 28 de setembro;





Dia 22, quarta-feira: dose de reforço para idosos de 78 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;





Dia 23, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 19 anos, vacinadas com a Coronavac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 23, as pessoas de 19 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 30 de setembro;





Dia 24, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 49 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 24, as pessoas de 49 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 1º de outubro;





Dia 25, sábado: segunda dose para pessoas de 18 anos, vacinadas com Coronavac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 25, as pessoas de 18 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 2 de outubro;





Dia 26, domingo: não haverá vacinação.





- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, completos até a data da vacinação, crianças sem comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação