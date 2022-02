Com 144 mortes, Minas chega ao maior número de óbitos por COVID em 190 dias

São 144 mortes e 15.008 novos contaminados pelo coronavírus nas últimas 24 horas, em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A escalada de mortes por COVID-19 tem um novo recorde nesta quinta-feira (17/2). O número de perdas registrado no boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é o mais alto desde o dia 11 de agosto de 2021, quando foram registrados 140 óbitos. São 144 mortes e novos 15.008 contaminados nas últimas 24 horas.









Para efeito de comparação, considerando toda a pandemia, o boletim que apresentou a maior quantidade de óbitos foi publicado no dia 29 de março de 2021, com 463.





Com relação às mortes, o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, pontuou recentemente que os números atuais estão relacionados às internações de duas semanas atrás, período em que a pandemia atingiu o auge no estado e teve os maiores números de infecção.



De acordo com o secretário, a tendência para os próximos dias é de uma redução nesse indicador.





"Com a diminuição dos novos casos e do número de pacientes aguardando internação, a expectativa é a de que daqui a duas semanas também comece a cair o número de óbitos por COVID-19 em Minas", afirmou o secretário na semana passada.





Até o momento, o estado tem 58.744 mortes confirmadas desde o início da pandemia.





São 3.066.431 ocorrências de contaminações pelo vírus desde o início da pandemia, em 2020. Há uma semana, o número total de casos confirmados era de 2.960.007.





Entre os casos ainda em acompanhamento, de pessoas que ainda estão em tratamento, ou estão à espera de atualização por parte das secretarias municipais de saúde, são 195.049 casos.

Esta condição é para pessoas confirmadas com COVID que não morreram, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.





Já o número total de recuperados do vírus é de 2.812.638.

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte