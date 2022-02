Uberaba não consegue vacinar contra COVID-19 nem metade das crianças

Todas as crianças entre 5 e 11 anos de Uberaba, com e sem comorbidades, já foram convocadas para a vacinação infantil contra COVID-19

Segundo informações da Central de Vacinas de Uberaba desta quarta-feira (16/2), de aproximadamente 30 mil crianças que a cidade possui, cerca de 12 mil receberam, até o momento, a primeira dose da vacina, ou seja, adesão de 40%.

Por outro lado, todas as crianças da cidade, com ou sem comorbidades, já foram convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde para receberem a primeira dose do imunizante.