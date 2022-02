COVID: escola de Uberaba suspende aulas após 11 servidores se infectarem

As aulas do Cemei do bairro Tancredo Neves vão ficar suspensas até quinta-feira da próxima semana (24/2) (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) do bairro Tancredo Neves, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ficará fechado por 10 dias, ou seja, até 24 de fevereiro, devido ao surto de COVID-19: 11 dos 38 servidores testaram positivo para a doença.



Além dessa escola, as atividades escolares vão ficar suspensas por 10 dias no maternal III do Cemei do bairro Jardim Marajó e no maternal II do Cemei do bairro Cidade Jardim por causa de casos da doença.

“As medidas adotadas pela pasta seguem o Guia de Implementação de Retorno às Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC) e Protocolo Sanitário das Atividades Escolares da Secretaria de Saúde de Minas Gerais (7ª versão) e, mais recentemente, o Minas Consciente, sendo todas as ações alinhadas com a Secretaria de Saúde.”

Ainda de acordo com a secretaria, em outras seis unidades escolares da rede municipal e também entre servidores da própria pasta foram registrados casos da COVID, desde o início da semana passada até essa segunda-feira (14/2).

No total, desde a volta às aulas, 32 servidores e cinco alunos da rede municipal de ensino de Uberaba testaram positivo para a doença.

Aos alunos que apresentarem sintomas gripais, a prefeitura de Uberaba informou que indica a eles a unidade de testagem situada na Igreja São Domingos. E para os pais e os servidores são indicadas para a testagem a Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e a Unidade Regional de Saúde (URS) do bairro São Cristóvão.