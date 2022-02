Veja o calendário da vacinação em crianças de 5 anos em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quinta-feira (10/2) a convocoção do segundo grupo de crianças de 5 anos, sem comorbidades, para a vacinação contra a COVID-19. Segundo o executivo municipal, na próxima semana aquelas nascidas a partir de agosto de 2016, e que ainda tenham 5 anos na data da vacinação, devem ir aos postos.

Os locais de vacinação serão divulgados no site da PBH

Com a ampliação, todas as crianças de 5 a 11 anos terão sido convocadas para a imunização na capital mineira. Para se vacinar, os pequenos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis, e apresentar um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, além de CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.