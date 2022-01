Hospital da Baleia procura profissionais para abrir 8 leitos de CTI COVID

Hospital da Baleia pretende contratar profissionais da saúde (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )



Os únicos dois leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para pacientes adultos com COVID-19 do Hospital da Baleia estão ocupados. A administração da unidade de saúde informou que, ao ter atingido essa marca de 100% de ocupação, planeja abrir novas vagas na próxima segunda-feira (31/1), mas encontra dificuldade de contratar profissionais.









Atualmente, são 27 leitos de enfermaria adulto, quatro leitos de enfermaria pediátrica e dois leitos de CTI adulto. Na enfermaria, a taxa de ocupação é 35% e no CTI, 100%.





Confira como participar do processo seletivo:





Requisitos para técnicos de enfermagem:

Curso técnico completo

Coren ativo

Desejável vivência anterior na área





Requisitos para enfermeiro:

Superior completo

Coren ativo

Desejável vivência anterior na área





Enviar currículo para: vagas@hospitaldabaleia.org.br