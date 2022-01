COVID: Minas tem mais de mil contaminações por hora em 24h

Nas últimas 24 horas, 24.404 pessoas foram infectadas – mais do que mil por hora – e 11 morreram de COVID-19 em Minas Gerais, segundo o último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), publicado na manhã desta terça-feira (25/1).

Apesar de alto, o número não bateu o recorde de casos em 24 horas no estado. No boletim do dia 19, f oram registrados mais de 27 mil casos de COVID em um dia, o maior número desde o início da pandemia.Em 25 dias deste ano, já foram contabilizados 71.303 infectados, uma média diária de 2.852. No primeiro boletim epidemiológico do ano, divulgado no dia 3 de janeiro, os casos confirmados eram de 2.226.164 e os óbitos chegavam a 56.668.