Veja onde BH começa a vacinar crianças sem comorbidades hoje (20/1)

Crianças estão sendo vacinadas contra COVID-19 em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte começa nesta quinta-feira (20/1) mais uma etapa importante no combate à COVID-19: a vacinação de crianças sem comorbidades . A administração municipal aumentou de nove para 27 pontos de vacinação () para atender todas as meninas e meninos com 11 anos, a partir das 9h.