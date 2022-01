'Com sentimento alegre', comemora a primeira criança a se vacinar em Araxá

Pedro Lucas recebeu um Certificado de Coragem após ser a primeira criança imunizada contra a COVID em Araxá (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

“Nem doeu”. Essas foram as primeiras palavras de Pedro Lucas de Souza e Silva, de 10 anos, após ele ser a primeira criança a receber a vacina contra a COVID-19, em Araxá, no Alto Paranaíba. A aplicação ocorreu em uma cerimônia simbólica realizada na tarde desta quarta-feira (19/1), e marcou ainda o início da primeira etapa de vacinação para o público de 5 a 11 anos no município.

Nesta remessa, a cidade do Alto Paranaíba recebeu 520 doses pediátricas, que serão aplicadas em crianças com deficiência permanente e comorbidades. Pedro Lucas recebeu a dose faltando apenas um dia para a cidade completar um ano da primeira vacina destinada ao público geral, que foi em 20 de janeiro de 2021. “Estou com sentimento alegre. Pode vir todo mundo da minha escola, meus primos, meus amigos”, disse.

O município tem 8.949 crianças aptas a tomar a vacina contra o coronavírus. No primeiro momento, elas serão aplicadas nos grupos prioritários. Já a convocação das próximas fases será de forma gradativa e de acordo com o quantitativo de doses repassadas pelo governo de Minas Gerais.

“À medida que for chegando mais doses, a gente vai oferecendo em outros momentos. A gente ainda não sabe como vai ser a adesão dos pais. Após concluirmos a vacinação das crianças com comorbidades, iniciaremos a chamada por faixa etária de forma decrescente e o avanço irá depender da quantidade que a cidade for recebendo de doses”, destacou a coordenadora de imunização, Érica Fonseca.

Sensação de alívio

O operador industrial Alex Sander Malaquias da Silva, pai de Pedro Lucas, se diz aliviado com a imunização do filho, que é autista. O pequeno recebeu um “Certificado de Coragem” por ter sido a primeira criança vacinada na cidade.

“Nós vimos os números de pessoas internadas diminuindo nos hospitais, e isso prova que a vacina está aqui para salvar. Eu já tomei as minhas duas doses, e ver meu filho recebendo a vacina hoje me deixou mais tranquilo, com sentimento de gratidão. Ter a oportunidade de vacinar ele é se preocupar com o seu futuro”, ressaltou Alex.

Pedro ao lado do pai e do prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania) (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)

“Muitos pais estão com receio em relação às possíveis reações provocadas. Mas vale destacar que esse imunizante é específico para crianças. Além disso, todas as vacinas que já estão no calendário nacional têm reações. Vacinar é um ato de amor. E nós só teremos sucesso através das vacinas e dos cuidados de prevenção que devem ser aliados”, complementa a coordenadora Érica Fonseca.

Vacinação de crianças em Araxá





A aplicação das primeiras doses pediátricas ocorre nesta quarta-feira em horário especial em três unidades de saúde: Unicentro, Unioeste e Uninordeste, das 17h às 21h.

No momento da vacinação, é necessária a apresentação da cópia (xerox) da carteira de Identidade e CPF, da certidão de nascimento e do cartão do SUS (se tiver).

No caso de crianças com comorbidades, deverá ser apresentado também um atestado ou relatório médico (se não for recente, apresentar receita da medicação utilizada), que comprove a condição clínica da criança ou receita do medicamento de uso contínuo com, no máximo, 3 meses.