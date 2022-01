O município de Barroso, no Campo das Vertentes, pode ter registrado um óbito por flurona, a dupla infecção por COVID-19 e Influenza. A informação é da prefeitura, que diz ter repassado as informações ao estado para dar início às investigações.

Em nota divulgada nas redes sociais nessa segunda-feira (17/1), a prefeitura de Barroso diz que esse pode ser o primeiro caso de flurona na cidade. A vítima é uma idosa de 81 anos que morreu na tarde do último sábado (15/1).

A mulher tinha comorbidades e havia sido internada no hospital da cidade no último dia 3, quando testou negativo para COVID-19. “Após apresentar piora em seu quadro, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei no dia 5 de janeiro onde a coleta para testes de H3N2 e COVID-19 foram realizadas e enviadas ao Funed (Fundação Ezequiel Dias, em BH). A paciente testou positivo para COVID (resultado em 8/1) e positivo para H3N2 (resultado em 15/1), mas a confirmação, se é ou não flurona, só será feita pelo estado nas próximas semanas”, diz a nota da prefeitura.