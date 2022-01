Dois casos de 'Flurona' são registrados no Triângulo Mineiro

Dois casos de Flurona (a dupla infecção por COVID-19 e Influenza) foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no Triângulo Mineiro, sendo um em Araxá e outro em Uberlândia. A reportagem questionou os sexos e as idades dos dois pacientes, mas não obteve resposta.

A SES-MG acompanha a evolução dos casos de flurona no estado e aguarda orientações técnicas do Ministério da Saúde para conclusão da investigação

Segundo nota da SES-MG, ainda não há orientação técnica oficial para notificação/investigação de coinfecção Influenza/SARS-CoV-2. “Portanto os registros se referem a casos reportados de detecção de ambos os vírus na mesma amostra analisada laboratorialmente”, explicou a nota.

A SES-MG informa que até o dia 14/1 (hoje) foram reportados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-MG) quinze casos com detecção laboratorial de coinfecção por SARS-CoV-2 e Influenza em Minas Gerais, sendo que os casos foram informados por dez municípios: Araxá (1), Belo Horizonte (1) Ipatinga (1), Itamonte (1), Juiz de Fora (5), Monte Carmelo (1), Poço Fundo (2), São Lourenço (1) São Sebastião do Paraíso (1) e Uberlândia (1).