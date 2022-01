Ferragens do carro de família soterrada em MG são retiradas de condomínio

Restos do carro deixaram o Retiro do Chalé (foto: Divulgação)

O caminhão-guincho deixa o condomínio de luxo carregado com lembranças nada agradáveis de uma família que foi varrida pela chuva. Na caçamba, uma carroceria destruída, pneus velhos e o restante de pequenos fragmentos do veículo, todo em pedaços, viram pela última vez o local da tragédia que matou cinco pessoas de uma mesma família, soterrada ao ser atingida por um deslizamento de terra no condomínio do Reitiro do Chalé, em Brumadinho, Grande BH.