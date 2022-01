Carreta desgovernada bate em supermercado, arranca poste e invade casa

O dono da casa estava na varanda, mas não se feriu (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma carreta desgovernada bateu contra uma casa depois de acertar dois carros e um supermercado, na noite dessa terça-feira (11/1), na região central de Coromandel, no Alto Paranaíba. Apesar da gravidade da situação e dos prejuízos, ninguém se feriu - a carreta só foi retirada da residência hoje (12/1). Um problema com freios do veículo pode ter causado o acidente.



Antes de colidir no imóvel, a carreta bateu em dois carros e na marquise de um supermercado, além de arrancar um poste da iluminação pública. O veículo só parou quando se chocou contra a casa que fica no cruzamento com a Rua Abílio Calixto.



O dono da residência contou que estava sozinho no local e sentado na varanda da casa no momento do acidente. Por sorte, ele não sofreu qualquer ferimento.



O Corpo de Bombeiros foi chamado para avaliar o local, uma vez que havia uma série de perigos envolvendo a estrutura da casa e também em relação à rede elétrica. Somente com o afastamento de riscos extras é que a equipe da perícia pôde verificar a cena.



Com danos generalizados, não foi possível determinar o que causou a descida da carreta. Somente hoje (12/1) é que ela foi retirada da casa, que ainda vai passar por mais uma análise sobre outros riscos.