'Falta confiança no que a ciência diz', afirma vacinada com reforço em BH

Aumenta procura por vacina contra a COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (6/1) a dose de reforço da Pfizer está sendo aplicada em Belo Horizonte nos trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior.

No posto de vacinação contra a COVID-19 na UFMG, a reportagem conversou com duas mulheres que tomaram o reforço de acordo com a convocação.

A professora de ciência da computação Michelle Nogueira Lima, de 40 anos, ressaltou a importância da vacina: "A vacina é fruto do trabalho de pessoas do mundo todo. Acho que está faltando confiança no que a ciência diz, além de mais investimentos na área".

Professora de Ciência da Computação na UFMG Michelle Nogueira Lima, de 40 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

"É um ato de consciência vacinar com todas as doses exigidas, inclusive os próprios cientistas", acrescenta a professora.

Opinião parecida teve a biomédica Thaise Emilia Moreira Da Silva, de 27, que também tomou o reforço. "Sinto um alivio poder tomar a terceira dose. Visto que esta vacina é nova, é precisa ter o acompanhamento da imunidade que ela gera nas pessoas. Outro fator positivo é que através deste monitoramento é possível saber qual será a periodicidade da vacina, ou seja, de quanto em quanto tempo precisará tomá-la novamente", destacou.

Biomédica Thaise Emilia Moreira Da Silva, de 27 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em relação ao aumento no número de casos neste início de ano, elas tiveram opinião semelhante: "Acredito que se as pessoas tivessem usado máscara corretamente, evitado aglomerações e, principalmente, completado o esquema vacinal, poderia não ter tido tantos casos novos", afirma Thaise.

"Sabendo que é orientação dos especialistas, as pessoas poderiam ter continuado seguindo os protocolos e usado máscaras, para poder amenizar o processo", acrescenta Michelle.

De acordo com a PBH, Para se vacinar é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Os postos de vacinação para a dose de reforço, estão disponíveis neste link: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/dose-de-reforco-para-trabalhadores-da-educacao-do-ensino-medio-profissionalizante-eja

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas devem sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira