Homem mata esposa, avisa a polícia e acaba ouvido e liberado em Minas

Autor foi localizado na BR-116, em Laranjal, na mesma região mineira do estado (foto: Rádio Muriaé) Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar no interior de Minas Gerais após confessar, segundo os policiais, o assassinato da própria esposa, de 58. O crime aconteceu na residência do casal em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, no fim da noite de domingo (12/12).

As diligências tiveram início quando os policiais faziam patrulhamento de rotina na cidade e receberam a informação da sala de operações da PM que um homem e uma mulher teriam se envolvido em um desentendimento conjugal no Bairro Jardim dos Bandeirantes.

Após chegar ao endereço, os militares encontraram a porta da casa parcialmente aberta. Como ninguém os atendeu, eles decidiram entrar acompanhados por uma testemunha. Na sala do imóvel, os policiais visualizaram várias marcas de sangue no chão. Prosseguindo com as buscas pela casa, a guarnição encontrou o corpo da vítima, já sem sinais vitais, banhado em sangue e caído na cozinha.

O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também pela perícia técnica da Polícia Civil – que, inclusive, constatou perfurações no pescoço da vítima nos lados esquerdo e direito e também na mão esquerda. A arma do crime não foi encontrada.

Conforme a PM, o autor entrou em contato com a polícia via 190, confessou o crime e passou sua localização. Após ser encontrado às margens da BR-116, em Laranjal, o homem disse que esfaqueou a esposa durante uma discussão. A motivação para o crime foi uma suposta relação extraconjugal da vítima.

Nota da Polícia Civil

"O caso foi recebido na delegacia de plantão em Muriaé, onde o delegado realizou oitivas, ouvindo o suspeito, que não teve o flagrante ratificado pela autoridade policial. O caso será apurado pela Del Esp de Atendimento à Mulher, em Leopoldina".