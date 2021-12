Taxista de 76 anos é morto a facadas após reagir a assalto em Monte Verde

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Distrito atrai milhares de turistas no inverno e Natal (foto: Arquivo MOVE)

Um taxista de 76 anos foi morto após reagir a um assalto em Monte Verde, distrito turístico de Camanducaia, Sul de Minas, neste sábado (11/12). De acordo com a Polícia Militar, Antônio de Gois Maciel foi encontrado já sem vida, por volta das 11h30, com ferimentos de faca. O crime foi na Vila de Melhoramentos, ainda no distrito.

A polícia iniciou as buscas pelo autor do crime ainda ontem. Porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo de Antônio de Gois Maciel foi sepultado às 17h deste domingo, no cemitério municipal de Camanducaia.