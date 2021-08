Presidente do Sindicato dos Taxistas de Minas morre vítima da COVID-19

Avelino Moreira estava internado há 28 dias com COVID-19 (foto: Redes sociais/Reprodição) Avelino Moreira de Araújo, presidente do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais (Sincavir), morreu nesta quarta-feira (25/8) aos 52 anos vítima da COVID-19. Segundo a entidade, ele estava internado há 28 dias no hospital Semper, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









O velório será realizado hoje a partir das 13h30, na Funerária Santa Casa. Em seguida, o sepultamento acontece no Cemitério Bosque da Esperança às 16h30. Devido à pandemia, além do uso obrigatório de máscara, a cerimônia fará o revezamento de 10 pessoas no velório e, de 20, no sepultamento.





Em publicação nas redes sociais, em 5 de junho, Avelino prestou homenagem às 471 mil famílias que perderam seus entes para o coronavírus e cobrou a vacinação prioritária para os taxistas. Neste momento, o Brasil já soma 575.829 de vidas perdidas para a doença.





"Tenho cobrado, desde o início da vacinação, a importância da vacina para a categoria dos taxistas. Essa categoria está diretamente lidando, parado nos pontos táxis, estão expostos a pegar a COVID-19. (...) A preocupação dessa doença, que posteriormente pode levar ao óbito, não pode ser só no momento de crise. Ela tinha que ter sido antecipada a esse momento. O município Executivo, o governador do estado e o presidente da República, todos estão envolvidos nisso", declarou o sindicalista.

