Família encontra taxista desaparecido no domingo no IML de Betim

Cruzamento das BRs 262 e 381, onde ocorreu o acidente fatal com o taxista na noite de domingo (foto: Youtube.com)

Terminou a busca da família Granja pelo taxista Samir Rodrigues Motawa Granja, de 39 anos, desaparecido desde o último domingo. Depois de quatro dias, seu pai, Enaldo Rodrigues Granja encontrou o corpo do filho no IML de Betim. Ele morreu em consequência de um acidente com seu veículo, um Etius, placa PCW 7407, na noite de domingo, depois de bater na mureta de um viaduto na BR-262, projetando-se na BR-381, que fica logo abaixo.

Não houve comunicação do acidente, já que, segundo um irmão da vítima, Farid Motawa Granja, ocorreu na noite de domingo, quando o corpo foi resgatado e removido para o IML. "Nem a concessionária e nem a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ou mesmo o IML, nos comunicaram. Ele estava com todos os seus documentos, inclusive com o crachá da BHTrans. Um absurdo."

Farid conta que a família estava reunida na casa da mãe, Najla Aparecida Motawa, em São Joaquim de Bicas, no domingo. Passaram o dia juntos. À noite, Samir resolveu retornar a Belo Horizonte, pois trabalha na cidade. “Ele saiu de casa à noite e pegou a estrada. Depois disso, não tivemos mais notícia dele”, conta Farid.

Busca incessante

Desde o último domingo o pai, Enaldo, e Farid procuravam por Samir. Fizeram contato com a BHTrans, com o Sindicato dos Taxistas de Belo Horizonte e ninguém tinha qualquer informação sobre ele.

Nesta quinta-feira, o pai da vítima, Enaldo, também já havia percorrido os hospitais de Betim, e resolveu refazer o percurso do filho desaparecido, saindo de São Joaquim de Bicas para Belo Horizonte.

Ao chegar ao viaduto no cruzamento das rodovias, veio a informação do acidente, que teria ocorrido na noite de domingo. O carro ainda estava destruído, no local.

Foi quando o pai, que é o proprietário do veículo - ele e o filho trabalhavam juntos, dividindo o carro -, resolveu ir ao IML e, lá, encontrou o corpo. Também lhe foram entregues os documentos.

O dia 9 de setembro tornou-se uma tragédia para a família. Segundo o irmão Farid, agora, a luta é para conseguir recursos financeiros para sepultar o corpo do irmão.

Revolta





Na tarde desta quinta-feira (9/9), a família de Samir estava toda no IML de Betim e o que se viu foi a revolta da mãe, Najla, e do pai, Enaldo.



“Chegamos aqui e sequer nos deixaram ver o corpo. Minha mãe está desabando em choro e meu pai está passando mal. Fui à PRF e eles disseram que a obrigação de entrar em contato com a família é do IML. Um absurdo o descaso. Eles não cumpriram com a obrigação deles. Meu irmão será enterrado e não teremos direito de ver o corpo”, diz o irmão Farid.



PCMG responde

"A PCMG informa que o corpo deu entrada no Posto Médico Legal, em Betim às 3h30 do dia 6/9/21 e foi necropsiado a seguir, quando então ficou à disposição de familiares. Somente hoje compareceu o pai, que providenciou o serviço funerário. Neste momento, a PCMG aguarda a chegada da funerária para retirada do corpo."