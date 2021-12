Vizinho reage e atira em criminosos que assaltavam família no Sul de Minas

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu



Tiroteio assustou os moradores da cidade de 10 mil habitantes. (foto: redes sociais)

Um morador de Bom Repouso, no Sul de Minas, baleou dois homens que tinham rendido a família de um produtor de morango, neste domingo (12/12). Outros dois criminosos conseguiram fugir. Uma terceira pessoa que passava pelo local no momento do tiroteio também foi baleada. O vizinho que reagiu ao assalto não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens chegaram na cidade em duas motos de trilha. Eles foram até o endereço de um morador que trabalha na produção de morango. Dois suspeitos são da região e teria informações de que o produtor tinha dinheiro em casa, que seria usado no pagamento de trabalhadores.

Ainda segundo informações da PM, os dois suspeitos baleados e o morador ferido não correm risco de morrer. Os suspeitos seguem sob custódia de policiais. Os outros dois comparsas fugiram de moto e ainda não foram localizados.

A polícia apreendeu duas armas usadas pelos criminosos e recuperou R$ 3.240 em dinheiro que tinha sido roubado da vítima.