Homem é suspeito de raptar e atirar contra ex-namorada em Poços de Caldas

Suspeito teria usado o carro do comparsa para executar o crime (foto: PM/divulgação)

Uma confusão na noite desse sábado (11/12), em Poços de Caldas, no Sul de Minas, terminou com uma jovem de 21 anos baleada. O suspeito do crime seria o ex-companheiro dela que teve ajuda de um comparsa para raptar e agredir a vítima.De acordo coma polícia, a vítima e o suspeito estavam em um bar da cidade quando tudo aconteceu. A irmã da jovem atingida, uma adolescente de 17 anos, também estava no local e contou que eles teriam discutido. Na sequência, a jovem pediu para ser levada embora.O suspeito, acompanhando de um homem de 23 anos, teria ido atrás da mulher. Eles estariam no carro do comparsa. Segundo a polícia, eles foram até a casa da ex-namorada, que não estava no local. Em seguida, forma na ex-cunhada e teriam ameaçado a mulher para dar informações sobre o paradeiro da mulher.“O suspeito viu a vítima descendo a rua a pé e foi a seu encontro e chegou a lutar com ela. Na sequência, o rapaz obrigou a moça a entrar no carro”, disse a Polícia Militar pelo telefone.Como consta no Boletim de Ocorrência, o rapaz teria agredido a moça com socos e ainda teria atirado contra ela. Depois do crime, eles teriam deixado a vítima com a irmã e fugiram sentido a zona sul da cidade.Os militares conseguiram prender o motorista e apreender o veículo utilizado no crime. De acordo com a polícia, no banco de trás tinha uma perfuração e muitos fios de cabelo no porta-malas. Além de um projétil perto do estepe do carro, que foi apreendido e removido ao pátio do Detran. A polícia segue atrás do suspeito do crime.A mulher foi socorrida e levada à Santa Casa da cidade. Ainda segundo os militares, a vítima estava com ferimento no pescoço, mas o tiro a acertou de raspão.