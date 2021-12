Jovem de 20 anos da à luz e abandona feto de 6 meses em lixo de hospital

Jovem teria escondido a gravidez da família (foto: Lucas Medau/divulgação)

Uma jovem de 20 anos deu à luz no banheiro do pronto-socorro de Ouro Fino, no Sul de Minas, e teria abandonado o feto de seis meses na lixeira do local. O caso aconteceu na sexta-feira (10/12) depois que a mulher teria escondido a gravidez da família.De acordo com a polícia, os militares foram acionados por funcionários da Santa Casa de Ouro Fino depois que uma faxineira encontrou o feto na lixeira do banheiro do hospital."A PM foi acionada, compareceu no local, pegou o endereço e foi até a casa da autora que, em primeiro momento, negou o fato", disse Polícia Militar por telefone.Segundo o Boletim de Ocorrência, a enfermeira responsável pelo local contou que a mulher procurou atendimento médico alegando estar com sintomas de virose e com diarreia. A jovem estava acompanhada da mãe, que negou saber da gravidez.Na Santa Casa, em dado momento, ela foi até o banheiro para urinar. Começou a urinar e sentiu o feto saindo e caindo no vazo. Segundo ela, sem vida. Ao perceber que estava sem vida, retirou do vazo e jogou no lixo, saiu do banheiro, foi medicada, alegou que estava menstruada e foi liberada para ir para casa", diz trecho do Boletim de Ocorrência.Na sequência, a jovem foi levada novamente ao hospital. "Passou por um ginecologista que constatou que ela havia dado à luz. Desta maneira, não havendo outra saída, confessou que havia abortado. Que escondeu o fato pois sua família não sabia que estava gravida", consta no boletim.O feto de seis meses oi levado para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. A Polícia Civil investiga o caso. Otentou falar com a jovem e com a mãe dela, mas elas rejeitaram o contato.Sobre o encontro de feto, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a perícia compareceu ao local para realizar os primeiros levantamentos. A ocorrência foi destinada à Delegacia de Polícia Civil do município para as medidas cabíveis. Tão logo seja possível, mais informações serão repassadas. Atenciosamente,