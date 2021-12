Assembleia de Minas coleta doações para cidades atingidas

Agostinho Patrus Filho destaca que a Assembleia de Minas vai arrecadar doações para os mineiros desabrigados e desalojados pelas chuvas (foto: Jair Amaral/D.A Press)



"Já estamos trabalhando para reconhecer o estado de calamidade onde for necessário. Estamos recolhendo doações de cestas básica que podem ser feitas por



Conforme Agostinho Patrus, a assembleia também está envolvida na campanha do "Natal sem fome", para dar acesso ao alimento a quem tem pressa.



O prefeito Alexandre Kalil (PSD), também presente na celebração comandada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, reforçou que a ajuda precisa chegar com urgência. Segundo ele, a chuva 'destroçou Belo Horizonte e agora o Norte de Minas, uma tristeza'. Várias cidades que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingem o Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, que estão em estado de calamidade pública, decretado pelos prefeitos. Todas precisam de ajuda humanitária, tanto do poder público como de quem quiser ser solidário. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Agostinho Patrus Filho (PV), durante a celebração da missa em homenagem aos 124 anos pelo aniversário de Belo Horizonte , na Catedral Cristo Rei, anunciou que a assembleia já está arrecadando doações para enviar a quem precisa."Já estamos trabalhando para reconhecer o estado de calamidade onde for necessário. Estamos recolhendo doações de cestas básica que podem ser feitas por meio do site da assembleia , há um conta disponível e, quem preferir, pode entregar, durante a semana. As cestas básicas serão distribuídas nas regiões mais afetadas".Conforme Agostinho Patrus, a assembleia também está envolvida na campanha do "Natal sem fome", para dar acesso ao alimento a quem tem pressa.O prefeito Alexandre Kalil (PSD), também presente na celebração comandada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, reforçou que a ajuda precisa chegar com urgência. Segundo ele, a chuva 'destroçou Belo Horizonte e agora o Norte de Minas, uma tristeza'.





O socorro precisa chegar logo, com urgência. Há pessoas desabrigadas, desalojadas, os locais têm o acesso dificultado diante do estrago em estradas, falta energia elétrica e água tratada em algumas cidades, enfim, um caos. Cidades como Palmópolis, município com menos de 7 mil habitantes que faz limite com Jucuruçu, na Bahia, e Machacalis, no Vale do Jequitinhonha, precisam da união dos mineiros para socorrê-los neste momento de desespero. E agilidade do poder público.