Assaltante morre em batida de carro após sequestro e perseguição na BR-040

Bandido perdeu o controle do Corolla e bateu contra uma árvore na BR-040 (foto: Redes sociais Setelagoas.com.br)

Um assaltante morreu e outro foi preso após um roubo com ares de filme de ação a um caminhão carregado com carvão na Avenida das Américas, no Bairro Kennedy , em Contagem, na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (2/12).Assim que o veículo chegou ao depósito de uma distribuidora, foi cercado por um Toyota Corolla com a placa clonada. Três homens armados desceram do carro e renderam o porteiro e seis funcionários do local.Um dos ladrões assumiu o volante do caminhão carregado de carvão. Outros dois renderam os funcionários, tomaram os celulares que encontraram e forçaram a entrada destes na traseira de uma van da empresa, ameaçando. “Vamos levar vocês com a gente e assim que o caminhão for descarregado, nós os soltaremos”, teria dito um dos ladrões.

Assim, dois dos ladrões entraram na van e o outro tomou a direção do Corolla. Saíram em direção ao Anel Rodoviário, em seguida, seguiram pela BR-040, em direção a Sete Lagoas e Paraopeba.

No entanto, os criminosos não contavam que um dos reféns tinha conseguido ficar com o celular. Por meio de mensagens, ele entrou em contato com a mulher, contando que tinham sido feitos reféns e também o caminho que a van seguia.

A mulher, então, entrou em contato com a PM, que passou a tentar encontrar o veículo. Para isso, foi utilizado o helicóptero Pegasus, que sobrevoava a BR-040.

Ao ser avistado por uma viatura da PM, o motorista que estava no Corolla tentou fugir. Foi para a mão inversa, no sentido BH, em alta velocidade. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu num meio-fio e bateu de frente contra uma árvore, e teve morte imediata.

O acidente provocou um engarrafamento e a van ficou retida. Os reféns aproveitaram e fugiram do veículo. Os dois criminosos que comandavam a van conseguiram sair do engarrafamento e fugiram, segundo no sentido Paraopeba. O helicóptero Pegasus, no entanto, seguiu no seu encalço e fez um alerta para as viaturas em terra.

Ao chegarem em Pirapora, foram cercados. Os dois bandidos saltaram do veículo e começaram uma fuga a pé. Um deles foi alcançado e preso. O outro conseguiu escapar. A PM procura, agora, uma pista do caminhão, que ainda não foi encontrado.