Neves vai fazer mais um corujão de vacinação nesta terça-feira (23/11)

Vacinação contra COVID-19 em Neves é feita em espaços onde há grande movimentação de moradores que voltam para casa (foto: Prefeitura de Ribeirão das Neves/Divulgação)

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai fazer nesta terça-feira (23/11) mais uma edição do Corujão da Vacinação contra COVID-19. O objetivo é garantir que moradores que estejam voltando para casa e passam por pontos de grande movimentação possam tomar as doses em um horário fora do atendimento das unidades básicas de saúde.

Serão quatro endereços (veja lista abaixo), das 18h às 21h. Podem tomar a primeira dose -- quem ainda não tenha recebido -- todos aqueles maiores de 12 anos (adolescentes tem que ser acompanhados do responsável).

A segunda dose para todas as faixas etárias também serão aplicadas, só lembrando que é obrigatório levar a carteira de vacinação, e até mesmo a dose de reforço pode ser aplicada, dependendo do caso.

Os corujões de vacinação têm sido feitos desde o final de setembro, para tentar elevar a cobertura de vacinação em Neves, que está abaixo da média para a RMBH.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, mostram que 70,77% dos moradores da cidade tomaram a primeira dose da vacina (a média da região é de mais de 80%), e 43,81% estão com as duas doses completas, ou tomaram vacina de dose única. Os dados foram consultados nesta segunda-feira (22/11).

Veja onde acontece o Corujão da Vacina

REGIÃO CENTRAL