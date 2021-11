Negociação fracassa e greve de motoristas de ônibus continua em BH

Motoristas em frente ao TRT, onde acontecia a reunião de conciliação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) se reuniram com o sindicato patronal, no início da tarde desta segunda-feira (22/11). O encontro virtual, mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), discutiu a situação da categoria, que entrou em greve ainda nesta madrugada

A diretoria do STTRBH informou, ainda, que o movimento grevista permanece por tempo indeterminado. A escala mínima de circulação do transporte público deve ser mantida. "O sindicato reafirma a importância dos trabalhadores cumprirem as determinações judiciais, inclusive quanto à escala mínima, a fim de garantir que nossa greve seja realizada dentro da legalidade", pontuou Paulo.

Quanto à participação da Prefeitura de Belo Horizonte, em entrevista coletiva esta manhã, o presidente da BHtrans, Diogo Prosdocim, enfatizou que a audiência de conciliação se referia à tentativa de negociação entre as empresas de ônibus e os trabalhadores. No caso, sem a participação de autoridades da prefeitura.

Uma nova reunião com a mesma pauta está marcada para amanhã, às 14h30.



A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e aguarda resposta.