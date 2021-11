Pets influencers: conheça os animais que fazem sucesso nas redes

Lulu e Bono fazem parte dos inúmeros pets que se tornaram 'influencers' nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Com o passar dos anos, as redes sociais foram tomando cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas. Digital influencers, blogueiros e perfis inspiradores passaram, também, a ocupar os aplicativos de relacionamento.









Este é o exemplo do aplicativo Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, que desde o início da pandemia registrou um crescimento de 20% nas buscas pelo assunto. De cachorros a aves, animaizinhos carismáticos alegram os seguidores e têm roubado os holofotes das redes sociais.





Em Minas Gerais, quem chama a atenção é Lulu, uma ave inteligente e temperamental. “A ideia do perfil do Lulu nunca teve o intuito de crescer, viralizar. Era só uma mãe babona postando as brincadeiras do filho”, conta a belo-horizontina Layla Heringer, tutora da ave.





Layla explica que Lulu é um ringneck e que o maior desafio é educá-lo. “Quando o Lulu chegou, eu já entendia um pouco sobre o manejo de aves, mas não fazia ideia do quanto ter um ringneck é diferente e desafiador”.





Com base neste desafio, ela pensou em criar o perfil, que hoje já conta com 870 mil seguidores. O objetivo de compartilhar o cotidiano do Lulu e as formas de educá-lo sem violência é ajudar outras pessoas que desejam ter aves como animais domésticos.

Lulu é uma ave inteligente e carinhosa, seu perfil no Kwai já tem mais de 870 mil seguidores (foto: Redes Sociais/Reprodução )





Os dois vivem em uma casa na capital mineira, região da Pampulha. “Nós moramos em casa, o que facilita já que eles vocalizam bem alto, o que em um apartamento pode ser um problema”, comenta. “Acho que o espaço e contato com a natureza são coisas que agregam muito no bem estar das nossas aves”.





No perfil, é possível acompanhar todo o dia a dia de Lulu e as brincadeiras. “Até aprender a mostrar a língua o danadinho aprendeu”, completou Layla.





Viralizou!





Lulu não é o único animalzinho que tomou a cena nas redes sociais. Com 670 mil seguidores, Bolt, Nhoque e Zorro são famosos no aplicativo Kwai. Apelidados de “os pequenos príncipes”, os três cachorrinhos trazem humor para o dia a dia na internet.





A ideia das tutoras, Fran e Emily, é retratar a realidade dos seus bichinhos enquanto dublam os vídeos. “O Zorro é o mais engraçado, o Nhoque o mais manhoso e o Bolt o mais inteligente”, comentou Emily. O trio vai para a escolinha, faz atividades, testes e diverte seus seguidores.

O gato Pedrinho faz sucesso nas redes com mais de 400 mil seguidores (foto: Redes Sociais/Reprodução )





Para quem gosta de vídeos fofos de gatinhos, a dupla Pedrinho e Paulinho, traz animação para seus 455 mil seguidores no aplicativo de vídeos. O conteúdo, criado pela tutora Cláudia, registra os melhores momentos dos filhotes em vídeos curtos e dinâmicos.





Tá pegando onda!





Para os fãs de esporte, Bono, o cão surfista, tem animado as redes sociais. O labrador tem mais de 25 mil seguidores e é registrado surfando as melhores ondas. “Foi só ele conseguir se equilibrar com as quatro patas que começamos a surfar juntos”, conta o tutor Ivan.





Bono já participou, inclusive, de diversas competições de surfe. Recentemente o labrador se tornou pentacampeão mundial de surf dog e entrou para o livro de recordes "Guinness World Record" na categoria do mais longo percurso de stand up.





Além de surfista, o pet tem o certificado de serviço dog - que o identifica como um animal de assistência emocional. Fora da água salgada do mar, Bono faz trabalho voluntário como cão terapeuta com crianças com câncer.

Bono, o cão surfista, tem 25 mil seguidores nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução )