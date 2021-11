Vacinação não para pandemia, diz Fiocruz, que critica abandono de máscaras

Observando a vacinação e o comportamento das infecções do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Europa, afirmam que apenas a vacinação não será suficiente para acabar com a pandemia, ou pelo menos novos surtos no Brasil.Em boletim publicado pelo Observatório COVID-19 da instituição, pesquisadores são categóricos: pelo 'retorno do confinamento e lockdown em diversos locais da Europa, principalmente naqueles em que a cobertura vacinal não progrediu a níveis satisfatórios, comprova-se que a COVID-19 ainda representa um desafio em escala global. Definitivamente, a vacinação, descolada de outras recomendações não farmacológicas, não será suficiente para determinar o fim da pandemia'.E o comportamento do brasileiro, de acordo com a avaliação dos seus pesquisadores, não tem colaborado para auxiliar a cobertura vacinal no combate ao vírus pandêmico."Foram observadas iniciativas de abandono de medidas (de prevenção), especialmente a liberação do uso das máscaras e o relaxamento das medidas de distanciamento físico. Isto se dá não só pela baixa adesão populacional, mas principalmente pelo desincentivo da gestão à sua adoção", considera.O que se percebe, segundo os levantamentos do Observatório, é que, no Brasil, desde meados de julho, o índice de permanência domiciliar se encontra abaixo de zero. "Isto significa que a população brasileira, hoje, tem circulado nas ruas de forma mais intensa do que antes da pandemia. Vale ressaltar que este é o padrão do Brasil como um todo e há diferenças em outras escalas, como os estados ou os municípios".Ainda assim, os dados da Fiocruz permitem dizer que é uma circulação de grande intensidade. "Este padrão é especialmente Distanciamento físico preocupante em um cenário em que os índices de transmissão ainda são considerados altos no país.""É importante reforçar que a ausência de distanciamento físico pode ser observada a partir de formas distintas de aglomeração, desde o transporte público até atividades de comércio e lazer. Em qualquer destas situações há uma exposição prolongada de pessoas em espaços confinados. Além disso, aglomerações em espaços abertos podem igualmente representar risco, já que a proximidade entre as pessoas é determinante do contágio", afirma o Observatório.