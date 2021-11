COVID-19 em BH: após dias em alerta, transmissão volta à fase de controle

Belo Horizonte está com todos os indicadores da COVID-19 controlados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Apenas um indicador, o de UTI, apresentou aumento nesta quinta-feira (18/11) (foto: Janey Costa/EM/D.A Press) Em relação aos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 das redes pública e privada de Belo Horizonte, houve um leve aumento na ocupação. Ontem, o índice era de 40,8%. Hoje, subiu para 41,6%.





Por outro lado, houve queda na demanda por leitos de enfermaria nas redes pública e privada para pacientes com coronavírus. De 42%, o índice foi para 37,6%.





Casos e mortes

Foram confirmados mais 188 casos positivos de COVID-19 e outras 13 mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 291.239 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.987 vidas perdidas.

Vacinação

BH registrou mais 23.972 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.125 de primeira dose, 11.350 de segunda e 11.433 de reforço. Também foram registradas 64 aplicações da dose única administrada pela Janssen.

A capital mineira já registrou 2.116.149 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.729.217 com a segunda, 60.810 com a Janssen e 291.262 de reforço.

O boletim da prefeitura destaca que 83% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma dose. Ao mesmo tempo, 68,3% completaram o esquema vacinal.

Após dois boletins consecutivos com a transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte no patamar de alerta, o indicador, nesta quinta-feira (18/11), voltou ao nível de controle. Com o retorno para a fase verde, todos os tópicos analisados pelo Comitê de Enfrentamento à doença na capital mineira para aferir o comportamento do coronavírus na cidade passaram a ficar no estágio controlado.