BH encerra vacinação em todo o público adulto nesta segunda-feira (8/11)

Vacinação no posto da UFMG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (8/11) Belo Horizonte está encerrando a vacinação da segunda dose e dose única contra a COVID-19 em todos os moradores adultos da capital mineira.

O público abaixo dessa idade, até 18 anos, recebeu a segunda dose da Coronavac, uma vez que o intervalo entre a primeira e a segunda dose com o imunizante do Instituto Butantan é menor. De acordo com a Prefeitura Belo Horizonte (PBH), a última faixa etária a ser convocada para completar a imunização são os jovens de 23 anos, que tomaram a vacina da Astrazeneca, e podem tomar a segunda dose do imunizante hoje, nos postos da capital.O público abaixo dessa idade, até 18 anos, recebeu a segunda dose da Coronavac, uma vez que o intervalo entre a primeira e a segunda dose com o imunizante do Instituto Butantan é menor.

A PBH reforça que, no caso dos jovens de 23 anos, é necessário ter completado oito semanas da aplicação da primeira dose, para poder tomar a segunda.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber qual o número de pessoas que ainda não tomou a segunda dose.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que, de acordo com o Ministério da Saúde, para a aplicação da segunda dose não é obrigatória a apresentação do comprovante de residência. Portanto, uma pessoa pode ter tomado a primeira dose em Belo Horizonte e ter concluído o esquema vacinal em outro município.





"Para garantir que as pessoas se vacinem, as equipes de saúde, durante as visitas domiciliares, conferem a situação vacinal e também reforçam a importância da vacinação. Esta ação também é realizada durante os atendimentos nos Centros de Saúde da Atenção Primária e ainda por contato telefônico nos acompanhamentos de rotina", diz ainda a PBH, por meio da Secretária Municipal de Saúde.





A PBH alerta que quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo Sars-CoV-2 do que aquela que recebeu as duas doses. As vacinas estão disponíveis e os centros de saúde estão preparados para receber a população.

Na manhã nesta segunda-feira (8/11), um dos jovens que estava na fila no posto drive-thru montado na UFMG relatou ter sido contaminado pelo coronavírus e se sentia aliviado em poder completar a imunização.

“Peguei COVID em março deste ano, graças a Deus tive sintomas mais leves e consegui me recuperar. Tomar a segunda dose e pensar que poderemos voltar à liberdade de antes, me passa uma sensação de tranquilidade”, conta o analista de investimento Daniel Pinto Coelho Braz.

Analista de investimentos Daniel Pinto Coelho Braz, de 23 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Pensando na vida antes da pandemia, o estudante Henrique Oliveira, disse também sentir alívio em poder tomar mais uma dose do imunizante. "Depois de muita demora, do Estado em geral, principalmente do Governo Federal, é gratificante poder tomar a segunda dose. Isso dá a liberdade de pensar em uma vida normal de novo, mas imunizado contra esse vírus."

Estudante Henrique Oliveira, de 23 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Indagados se a pandemia trouxe aprendizados, os entrevistados disseram concordar que algumas pessoas devem continuar com os protocolos de segurança, para se proteger e não contaminar quem está ao redor.

“Penso que pessoas mais preparadas e informadas continuarão usando a máscara, em casos de gripe e principalmente no transporte público, para poder proteger a si e ao próximo'', opina Daniel Pinto.

O analista acrescenta: “A pandemia veio para mostrar o quão importante é ter empatia, e pensar sempre no próximo”.

Já Henrique Oliveira ressalta a valorização do trabalho remoto: “Uma pandemia traz mudanças e muito aprendizado, acredito que o formato de home-office será mais reconhecido daqui para a frente, após esta experiência”.

Para tomar a segunda dose é preciso levar o cartão de vacina, CPF, e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera schmitz