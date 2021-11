Veja quem pode tomar a 2ª dose da Pfizer antecipada em Contagem

Doses da Pfizer são aplicadas em todas as regiões da cidade. Intervalo entre elas foi reduzido para 2 meses, segundo orientação do Ministério da Saúde (foto: Fabio Silva/Prefeitura de Contagem)

A antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer continua em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de o Ministério da Saúde ter autorizado que o intervalo entre as duas doses seja de 21 dias, a prefeitura optou por padronizar a decisão que havia sido tomada há alguns meses: as doses podem ser tomadas com intervalo de 60 dias entre cada uma delas.

Portanto, nesta semana, poderão completar o ciclo de imunização os moradores que foram vacinados nas seguintes datas. Atenção porque cada dia desta semana tem uma convocação diferenciada:

Segunda-feira (8/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 8/9

Quarta-feira (10/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 10/9

Quinta-feira (11/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 13/9

Sexta-feira (12/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 14/9

Se alguém perder a data, pode ir no dia seguinte aos postos de imunização. O importante, segundo a prefeitura, é garantir o ciclo completo com as duas doses.

É obrigatório levar documento de identidade e o cartão de vacinação. Veja os endereços dos pontos de aplicação das doses abaixo.

Segundo o Vacinômetro, do governo estadual, 62,88% dos moradores de Contagem que tem mais de 12 anos já estão com o ciclo de imunização completo. Isso representa 339.663 segundas doses aplicadas (de todas as fabricantes) e 20.162 pessoas que foram imunizadas com vacina de dose única.

Contagem é a terceira cidade de Minas Gerais com mais casos de COVID-19 confirmados desde março do ano passado, apesar de aproximadamente duas vezes menos casos que Uberlândia (no Triângulo), segunda colocada.

Contagem tem 49.113 casos confirmados (Uberlândia tem mais de 128 mil), com 1.916 mortos.

Os dados foram consultados neste domingo (7/11) pelo Estado de Minas .

Veja onde tomar a segunda dose da vacina da Pfizer em Contagem

REGIONAL ELDORADO