BH: confira o calendário de vacinação contra COVID da próxima semana

Pessoas de 67, 66, 65 e 64 anos também serão chamadas para receber a dose de reforço (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Dia 8/11, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 23 anos. Só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham, no mínimo, oito semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte

Dia 9/11, terça-feira: dose de reforço dose para pessoas de 67 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte

Dia 10/11, quarta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 66 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte

Dia 11/11, quinta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 65 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte

Dia 12/11, sexta-feira: dose de reforço dose para pessoas de 64 anos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.



Idosos





Para que idosos possam receber a dose de reforço é necessário ser residente de Belo Horizonte, apresentar o comprovante de endereço, cartão de vacinação, e também ter recebido a segunda dose no prazo de 6 meses ou faltando 15 dias para completar este prazo.

As pessoas com menos de 89 anos que tomaram a AstraZeneca ainda não devem comparecer aos locais de vacinação e devem aguardar o intervalo para tomar a dose de reforço. Até o momento já foram convocadas para receber a dose de reforço idosos de 89 anos e mais, 86 a 88 anos e 64 a 81 anos.





As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

Na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai iniciar a aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas de 23 anos - última faixa etária acima de 18 anos a ser convocada para completar a imunização.Só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham, no mínimo, oito semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Com a convocação do novo público, toda a população adulta da capital estará elegível para tomar a segunda dose.Segundo a PBH, pessoas de 64, 65, 66 e 67 anos também serão chamadas para receber a dose de reforço. Poderão tomar a dose os idosos cuja data da segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também três pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.