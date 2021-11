'Um passo pra voltar à vida normal', diz rapaz imunizado contra COVID em BH

Vacinação no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 prossegue nesta sexta-feira (5/11) em Belo Horizonte, tendo como público-alvo os jovens de 20 e 21 anos, além de repescagem para pessoas de outras idades que não puderam comparecer aos postos nas datas inicialmente previstas. E na cabeça da maioria deles, o sentimento de que estamos dando mais alguns passos para retomar a normalidade.

Sobre a possível liberação do uso de máscara na cidade já no próximo ano, Leandro se diz favorável. "Acho que temos que dar este passo, a vacina está ai, estamos todos vacinados. Uma hora a gente tem que dar este passo, para voltar a vida normal. Na minha opinião, este momento está perto de ocorrer, devido a diminuição do número de casos", comenta.

Já o músico Gabriel de Moura Oliveira, de 26, se disse muito feliz em poder tomar a segunda dose: "Estava esperando muito por isso. Como mexo com música, ficamos quase dois anos sem trabalhar com a falta dos shows e agora, com a volta dos eventos, estou voltando aos trabalhos", conta, com entusiasmo.

Indagado se a pandemia trouxe aprendizados para as pessoas, o músico concorda: "Espero que alguns cuidados com higiene se tornem parte do costume das pessoas daqui para a frente. O que vejo é que as pessoas aprenderam a lavar mais as mãos", ressalta.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham, no mínimo, 8 semanas entre a aplicação da primeira e segunda dose.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;





Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;





UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;





Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.





