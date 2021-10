BH continua com indicadores em controle e vacina mais 20 mil nesta quarta

Vacinação drive-thru em BH nesta quarta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Belo Horizonte vacinou mais 20.806 pessoas contra a COVID-19 nesta quarta (20/10), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, dois dos três indicadores apresentaram alta, mas todos permanecem na zona de controle da escala de risco.Das 20.806 vacinas desempenhadas nesta quarta, 2.701 foram de primeira dose, 5.082 de segunda, 25 da Janssen (de aplicação única) e 12.998 de reforço, conforme o balanço da prefeitura.BH tem 82,6% do público-alvo da campanha imunizado com a primeira dose. Ao mesmo tempo, 57,4% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.A prefeitura informa que 19,7% dos vacinados em BH moram em outras cidades de Minas Gerais até o momento.

Ainda hoje, a prefeitura divulgou o calendário de imunização para os próximos dias na capital mineira (confira aqui).

Indicadores

Casos e mortes

A transmissão do novo coronavírus aumentou de 0,93 para 0,96 neste levantamento. O indicador não sofre quedas desde 13 de outubro, exatamente há uma semana.No nível atual, em média, 96 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos da doença. O RT mede a velocidade de transmissão da virose na cidade.A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a enfermidade também cresceu: de 43,8% para 46,1%. Mas, permanece no patamar de controle pelo 38º balanço em sequência, desde 26 de agosto.Por outro lado, o percentual de uso das camas de enfermaria decresceu de 42,1% para 39%. Portanto, a estatística se mantém pelo 61º informativo seguido em controle, desde 26 de julho.



BH registrou mais duas mortes pela COVID-19 nesta quarta. Agora, a cidade soma 6.876 óbitos pela doença. São 136 computados no mês de outubro.



Quanto aos casos, o consolidado aumentou em 276. São 287.004 no total: 1.368 em acompanhamento e 278.760 recuperados, além daqueles que não resistiram.

