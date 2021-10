BH: Lixos eletroeletrônicos e eletrodomésticos serão coletados esta semana

Moradores de BH e Região Metropolitana poderão descartar resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos nesta quinta e sexta-feira (foto: ecoassist/reprodução) Resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos não são como os resíduos comuns. A população deve ficar atenta ao seu descarte, que não deve ser feito em lixões ou deixados na rua para o serviço de coleta de lixo urbano.









A campanha é uma iniciativa da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) e Prefeitura de Belo Horizonte, com apoio do governo de Minas.





A coleta tem o objetivo de dar destinação ambientalmente correta para os equipamentos em fase final de vida útil, além de ajudar e incentivar os consumidores a darem destinação ambientalmente correta a estes itens.





Onde descartar os resíduos?

Entre os produtos que a população pode levar para descarte estão itens de todos os tipos e tamanhos. Podem ser entregues à coleta de fones de ouvido à geladeiras, passando por liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão, fogão e torradeira, além de outros produtos que podem ser reciclados. A lista completa de produtos para o descarte pode ser consultada no site oficial da Abree





Em Belo Horizonte, a iniciativa será realizada em três diferentes locais. Tanto na quinta quanto na sexta-feira, o funcionamento será de 9h às 17h, em formato de drive-trhu.