Testes de COVID são encontrados em geladeira com comidas de servidores

O teste estava armazenado dentro da geladeira da cozinha da unidade de saúde Divinópolis (foto: Lohanna França/Divulgação)

Testes de COVID-19 foram encontrados dentro de uma geladeira misturados com alimentos de servidores no posto de saúde do Bairro Bom Pastor, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas. O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina e a prefeitura afirmou, nesta quarta-feira (20/10), que serão tomadas medidas administrativas.