'Tribunal do Crime' em Minas é desmontado em operação com 30 presos

Polícia prende 30 pessoas em operação contra crime organizado no Sul de MG (foto: Reprodução/Polícia Civil)

A Polícia Civil desmontou um sistema de punição chamado de "Tribunal do Crime" após prender 30 pessoas, nesta quarta-feira (20/10), durante operação contra o crime organizado no Sul de Minas. Os principais alvos são de Itajubá, mas houve prisões em outras cidades da região e até mesmo fora do estado, em Dourados (MS).