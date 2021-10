Filho é preso suspeito de matar e queimar corpo do pai na Grande BH

Polícia Civil investigará o caso. Foto ilustrativa (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (19/10) suspeito de matar o próprio pai, de 58 anos, em Santa Luzia, na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar (PM), o genitor foi encontrado morto dentro do quintal de casa, na Vila Santa Esperança, com o corpo parcialmente carbonizado e enrolado em um lençol.