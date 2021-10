Motociclista morre depois de atropelar búfalo em rodovia mineira

O trecho da LMG 759 onde aconteceu o acidente não é considerado perigoso (foto: Wikipédia)

Um motociclista, José Fernandes da Costa Primo, de 64 anos, morreu no final da noite de segunda-feira (18/10), em consequência de um acidente: ele bateu sua moto, uma Honda Bros 160, placa QQT4820, contra um búfalo que estava no meio da rodovia LMG 759, altura do quilômetro 29, próximo a Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço.

Segundo testemunhas, o condutor seguia no sentido Pingo D'Água para Ipatinga, quando atropelou o animal que estava na pista de rolamento. O búfalo, aliás, fugiu logo após o atropelamento. Existem, nas proximidades, duas fazendas que têm criação deste animal: Amazonas e Alemão.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a motocicleta estava sendo retirada por populares. O condutor foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Márcio Cunha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.