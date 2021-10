Polícia Civil recupera 70 pneus furtados e avaliados em R$ 200 mil

O caminhão onde estavam os pneus e uma caminhonete foram apreendidos, em Uberlândia (foto: Divulgação/PCMG) Cerca de 70 pneus de caminhões furtados foram recuperados pela Polícia Civil de Uberlândia nesta terça-feira (19/10). Os produtos valem cerca de R$ 200 mil e com eles um homem foi preso, além de dois veículos apreendidos.. A investigação iniciou por meio de denúncias.



A ação se deu após uma investigação de dois meses feita pela Inspetoria de Polícia Civil local, que havia recebido a denúncia dos proprietários dos comércios furtados. Um deles forneceu as filmagens do videomonitoramento do estabelecimento.



O mecânico, que tem 25 anos, declarou ser sócio do tio na oficina e por isso acabou conduzido para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e Cargas suspeito de receptação. Outras pessoas que podem ter envolvimentos são procuradas pela polícia, seja por receptar ou mesmo pelos furtos.



O caminhão onde estavam os pneus e uma caminhonete foram apreendidos por estarem com adulteração de sinais.



De acordo com a Delegacia de Furtos e Roubos, parte de uma carga de cigarros também foi localizada. Até então eram produtos lícitos, mas a investigação continua para localizar e identificar o restante da carga.