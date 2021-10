Com bares sem horário limitado em BH, Alberto Cintra tem sexta movimentada

Pessoas confraternizam na Rua Alberto Cintra, Nordeste de BH, durante primeiro dia sem limitação de horário para bares (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A Rua Alberto Cintra, no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte, tem uma noite bastante movimentada nesta sexta (15/10). Hoje é o primeiro dia em quase 20 meses que os bares e restaurantes podem abrir sem limitação de horário em BH. O novo protocolo foi oficializado no Diário Oficial do Município desta sexta, por meio de decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). BH tem mais da metade do seu público-alvo da campanha de vacinação imunizada com as duas doses contra a COVID-19. A cidade mantém todos os três indicadores principais da pandemia no estágio de controle.Além de liberar os bares e restaurantes, a administração municipal permitiu a realização de eventos com até 40% da lotação máxima, até mesmo jogos de futebol.



A partir de agora, torcedores de Atlético, Cruzeiro e América não vão mais precisar de apresentar teste negativo da COVID-19 para entrar nos estádios, caso já tenham completado o esquema vacinal.



A comprovação precisa ser feita a partir do cartão de vacinação. Quem tem apenas uma dose no documento ainda precisa realizar o exame para detecção do novo coronavírus.

