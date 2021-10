Volta do feriadão: veja onde há obras nas estradas de Minas Gerais

Obras em estradas mineiras exigem atenção redobrada de motoristas que voltam do feriado de Nossa Senhora Aparecida (foto: Mário Chrispim/DER-MG)

Além das chuvas que atingem grande parte de Minas Gerais nesse feriado prolongado , os motoristas que estão voltando para casa após os quatro dias de descanso proporcionados pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida devem ficar atentos com as condições das estradas mineiras. Há vários pontos com obras e desvios em locais administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG).

A chuva deixou em alerta a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais desde o início da operação especial de controle de tráfego do feriado, na sexta-feira (9/10). "As chuvas, como alertamos no início do feriado, só trazem prejuízos aos motoristas. Pistas escorregadias exigem cuidado muito maior dos motoristas”, diz o inspetor Aristides Júnior, porta-voz da PRF.

Tráfego interrompido na BR-262

Na BR-262, que não é administrada pelo DER-MG, u m caminhão com óleo queimado tombou na tarde deste domingo (10/10) no município de Reduto, Leste de Minas, e a pista ainda segue interditada para a remoção da carreta.

Aos motoristas que vão acessar a rodovia do Espírito Santo para Belo Horizonte nesta volta de feriado, a Polícia Rodoviária Federal recomenda desviar para Martins Soares, depois Manhumirim e em seguida Reduto. Para quem estiver no sentido Espírito Santo, seguir a ordem inversa.

Veja em quais pontos há interdição total de pistas

Paracatu LMG-680, entre Paracatu e Brasilândia de Minas (KM 45) Um deslizamento de terra provocou a interdição. O desvio é feito no KM 44 (no condomínio Entre Ribeiros) por uma estrada municipal lateral (conhecida como Estrada do Cercado ou Espera-Tapa). Após 38 km, ela se encontra com a LMG-690 até chegar novamente à LMG-680. Coronel Fabriciano LMG-789, entre Nanuque e a LMG-758, ligação para Belo Oriente (KM 13,3) A pista está totalmente interditada porque a represa que corta a via transbordou e levou o asfalto embora. A opção de tráfego é pela LMG-758, acesso à área urbana de Belo Oriente, e BR-361. Prudente de Morais MG-424, entre Matozinhos e Prudente de Morais (KM 41,5) O DER-MG não informou o motivo da interdição. A rota alternativa, de quem vem de Sete Lagoas a Belo Horizonte, seguir pela BR-040. Poços de Caldas MG-446, no entroncamento da LMG-847 até o entroncamento com a MGC-146 O DER-MG não informou o motivo da interdição, e não há desvio divulgado. Juiz de Fora MG-457, entre Bom Jardim de Minas e Santa Rita de Jacutinga (KM 33) O motivo da interdição não é informado, mas o tráfego segue interrompido nesse trecho. A rota alternativa é seguir pela BR-040 até a MG-353 no sentido Rio Preto, até a divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Monte Carmelo CMG-462, no entroncamento da BR-365 com o acesso à cidade de Patrocínio (KM 2,3) O tráfego está interditado para obras. O desvio deve ser feito pela zona urbana de Patrocínio Ponte Nova

LMG-840, entre Padre Fialho e Pedra Bonita (KM 8,5) O problema é na ponte sobre o Rio Matipó, danificada pela passagem de veículos pesados. O desvio para carros é pela rodovia municipal, com acesso próximo à ponte danificada. Veja outros pontos de atenção em Minas

Belo Horizonte

MG-030, entre Honório Bicalho e Rio Acima (KM 33)

LMG-806, entre Capela e a entrada do presídio Dutra Ladeira (KM 5)

CMG-262, entre Caeté e Córrego do Gaia (KM 186)

Estreitamento de pistas devido obras.

Abaeté

MG-235 tem vários pontos com erosões entre Rio Indaiá e o entrocamento de Matutina. Motoristas devem redobrar a atenção.

Araxá

CMG-146, entre o entroncamento com a MG-428 e Tapira (KM 176,5)

Houve uma erosão que exige atenção dos motoristas

AMG-0730, entre entroncamento da MG-050 e Zelândia (KM 6,84)

Há estreitamento de pista devido a uma erosão que levou parte do asfalto

Diamantina

MG-220, entre Rio Pardo e a entrada do povoado de Batatais (KM 172)

Um bueiro rompeu e levou o asfalto. Um desvio foi montado na própria região

Coronel Fabriciano

MG-232, entre Santana do Paraíso e Mesquita (KM 25,8)

Uma erosão na pista deixa o tráfego lento

AMG-900 (Parque Estadual do Rio Doce, KM 12,9)

O córrego Jacroá alagou a pista e levou parte do aterramento da ponte. O tráfego não foi bloqueado, mas há estreitamento de pista

MG-123, entre Rio Piraciaba e Alvinópolis (KM 37,2 e KM 18,5)

Nos dois trechos, erosões na pista causadas pelas chuvas reduzem a velocidade dos veículos e a quantidade de faixas disponíveis para circulação

MG-320, entre BR-381 e Jaguaraçu (KM 2) e entre Jaraguaçu e Marliéria (KM 7,7)

No KM 2, uma barreira rompeu e a terra ocupa uma das faixas da pista. No KM 7,7, as chuvas também causaram um enorme buraco com descida constante de água.

Itajubá

LMG-881, entre Itamonte e Alagoa (KM 21,5)

Houve um deslizamento de terra que deixa apenas meia pista disponível para o tráfego.

AMG-1935, entre Borda da Mata e Tocos do Mogi (KM 14,3)

Tráfego segue em meia pista

Itabira

MG-435, entre BR-381 e Caeté (KM 12)

O tráfego segue em meia pista, mas o motivo não foi informado.

Capelinha

MG-214, entre Itamarandiba e Senador Modestino (KM 89)

O tráfego segue por uma variante, mas o DER-MG também não informou o motivo do desvio.

Teófilo Otoni

LMG-718, entre o entroncamento da MGC-418 e a Vila Pereira (KM 17)

Tráfego em meia pista por causa de um deslizamento de terra.

Ubá

CMG-120, entre Coimbra e Visconde do Rio Branco (KM 653)

CMG-265, entre entroncamento para Silverânia, no acesso à Mercês (KM 127,7)

CMG-356, entre BR-120 B (Coimbra) e Ervália (KM 204,5)

LMG-850, entre Rodeiro e a entrada para Diamante (KM 12,3)

MG-280, entre Paula Cândido e o entrocamento com a MG-124 (KM 30,3)

MG-452, entre Oliveira Fortes até o entroncamento com a BR-040 (KM25,7 e KM 24), entre Paiva e Oliveira Fortes (km 16,1) e entre o entroncamento da CMG-265 e a MG-448, em Paiva (KM 7,2)

MG-447, entre entroncamento da BR-120B (Visconde do Rio Branco) e Guiricema (KM 22)

AMG-0520, entre o entroncamento da MG-452 e Aracitaba (KM 7,5)

AMG-0555, entre a MGC-482 (acesso a Piranga) até Presidente Bernardes (KM 9,9)





Em todos esses trechos, há pontos de obras. O tráfego é desviado por variantes ou segue em meia pista

Poços de Caldas

CMG-491, entre o entroncamento para Fama e encontramento da MG-453 (KM 199)

A terceira faixa está bloqueada devido a um deslizamento de terra

MG-455, entre Andradas e a divisa entre MG e São Paulo (KM 37,1)

Uma erosão no barranco lateral provocou o afundamento do acostamento no trecho.

MG-179, entre São João da Mata e LMG-882 (KM 77,5)

Outra erosão que afetou o acostamento exige atenção dos motoristas

Uberaba

AMG-2505, entre o entroncamento da BR-262 e Ponte Alta

O DER-MG orienta cautela no trecho, devido ao pavimento precário

Manhumirim

AMG-2985, a partir do KM 2,4

MG-108, entre Mutum e Lajinha (KM 194)

Tráfego segue em meia pista. Motivo da interdição não foi divulgado

LMG-834, entre Espera Feliz e Caiana (KM 1,8)

Tráfego em meia pista apenas para veículos leves.

LMG-838, entre o entroncamento da BR-262 e Luisburgo

Pistas com condições precárias de circulação exigem paciência e prudência por parte dos motoristas

Juiz de Fora

MG-457, entre Bom Jardim de Minas e Santa Rita de Jacutinga (KM 30)

Um grande buraco faz com que o tráfego flua apenas por meia pista