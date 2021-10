Estradas que cortam Minas registram trânsito lento na volta do feriado

Trânsito intenso na tarde desta terça-feira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 8/10/2021)

O trânsito é intenso no retorno deste feriado, na tarde desta terça-feira, nas estradas que cortam Minas Gerais. Há registro de acidentes e fluxo complicado.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 17h, o volume de veículos era alto nas chegadas da capital. O congestionamento maior era na BR-381, na chegada do Espírito Santo.Em Santos Dumont, na Zona da Mata, no KM 749 da BR-040, houve um acidente. Por conta disso, houve a interdição parcial no sentido Rio de Janeiro, próxima à lanchonete O Pachecão. Segundo a Via 040, concessionária que administra a via, por volta das 18h, havia congestionamento de um quilômetro.Às 16h, na Fernão Dias, próximo ao KM 501,8, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sentido capital mineira, houve um engavetamento que interditou a faixa esquerda. Foi registrado pelo menos um quilômetro de lentidão.Por volta das 15h50, o trânsito estava lento na BR-381 saída para Vitória. Isso porque houve um engavetamento com vítima leve na divisa de Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.No início da tarde, a pista ainda permanecia totalmente interditada em Reduto, no KM 23 da BR-262. Às 17h, segundo a PRF, o local foi liberado.