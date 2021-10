'Fechei os olhos de felicidade e agradecimento a Deus', relata idosa em BH

Aposentada Odília Ferreira da Silva de 82 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Os idosos acima de 70 anos com alto grau de imunossupressão estão tomando a dose adicional da vacina contra a COVID-19 nesta quinta-feira (7/10) em Belo Horizonte.

No posto de vacinação da UFMG, alguns idosos disseram estar felizes em poder ter uma maior proteção contra o vírus da COVID-19.

O médico Kleber Alberto Nogueira, de 75 anos, relatou que estava ansioso para poder tomar a dose de reforço: "Sou totalmente favorável a quantas doses forem necessárias e agora estou me sentindo imunizado", relatou.

Médico Kleber Alberto Nogueira, de 75 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Kleber contou também que teve COVID-19 em setembro de 2020, mas que tomou a medicação e passou bem. " Procurei tratar o problema o quanto antes", afirma o médico.

"Fiz exames de dosagem das hemoglobinas e estão todas em nível normal, graças a boa resposta do tratamento e as doses da vacina", conta, animado.

A aposentada Odília Ferreira da Silva, de 82 anos, também tomou a dose de reforço nesta quinta-feira (7/10) e ficou emocionada: "Senti um pouquinho de dor na hora de tomar a vacina, mas fechei os olhos de felicidade e para agradecer a Deus por estar protegida deste vírus. Eu já estava pedindo muito a Deus para chegar minha vez de tomar a terceira dose".

"Graças a Deus não tive COVID e procurei ficar o mais quieta dentro de casa. Quando acontecia de eu receber visitas, ficava o mais distante possível", relata Odília Ferreira.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

Vacina contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h



* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira